Exp_ColorBulls - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
923
(16)
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBulls. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor do indicador histograma se alterar.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilador ColorBulls.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014, GBPJPY H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14317

