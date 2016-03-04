CodeBaseSeções
ColorBears_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
853
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
O ColorBears com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorBears.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador ColorBears_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14320

ColorBearsGap ColorBearsGap

O indicador exibe os gaps de preço do gráfico de vela do ColorBearsCandle.

ColorBullsGap ColorBullsGap

O indicador exibe os gaps do preço do gráfico de vela do ColorBullsCandle.

ColorBulls_HTF ColorBulls_HTF

O ColorBulls com a opção de seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

VolatilityQualitySign VolatilityQualitySign

Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador VolatilityQuality.