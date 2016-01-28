Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Super_Trend - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1307
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Super_Trend. O sinal é formado quando uma barra de se fecha e se houver mudança na cor do indicador.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador Super_Trend.ex5 compilado para rodar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014 no USDJPY H8:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14269
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo do indicador Super_Trend.DotsSign
Indicador de sinal de semáforo baseado no algoritmo de indicador de tendência Dots.
Sistema de negociação com base nos sinais do indicador Dots.DotsCandle
O indicador Dots implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo de pontos.