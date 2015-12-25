無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DotsCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 823
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
ローソクタイプのインディケータ Dotsです。価格の時系列値に相応するインディケータDotsのアルゴリズムによる処理からローソク足が構成されます。
多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
図1. インディケータ DotsCandle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14276
Exp_Dots
インディケータDotsのシグナルをベースに構成された取引システムです。Exp_Super_Trend
インディケータSuper_Trendのシグナルをベースに構成された取引システムです。
Background_DotsCandle_HTF
DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータDotsCandleのローソク足を描くインディケータです。Exp_breakeven_trailing_SL
エキスパートアドバイザは、全ての通貨ペアまたは、現在の通貨ペアごとに、損益分岐を転置、またはポジションをトレールします。