コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DotsCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
823
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソクタイプのインディケータ　Dotsです。価格の時系列値に相応するインディケータDotsのアルゴリズムによる処理からローソク足が構成されます。

多くの場合において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

図1. インディケータ DotsCandle

図1. インディケータ DotsCandle

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14276

Exp_Dots Exp_Dots

インディケータDotsのシグナルをベースに構成された取引システムです。

Exp_Super_Trend Exp_Super_Trend

インディケータSuper_Trendのシグナルをベースに構成された取引システムです。

Background_DotsCandle_HTF Background_DotsCandle_HTF

DRAW_FILLINGバッファを使用し、色がついた長方形によって、より大きな時間軸からインディケータDotsCandleのローソク足を描くインディケータです。

Exp_breakeven_trailing_SL Exp_breakeven_trailing_SL

エキスパートアドバイザは、全ての通貨ペアまたは、現在の通貨ペアごとに、損益分岐を転置、またはポジションをトレールします。