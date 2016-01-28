CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

VininI_BB_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
977
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador VininI_BB com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador VininI_BB.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador VininI_BB_HTF

Fig.1. O indicador VininI_BB_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14232

Exp_JMACandleSign Exp_JMACandleSign

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador JMACandleSign.

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

O indicador Assimetria com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

WPR_HTF WPR_HTF

O indicador WPR com a opção de seleção tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

Exp_XMA_Range_Channel Exp_XMA_Range_Channel

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador XMA_Range_Channel.