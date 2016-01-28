CodeBaseSeções
Experts

Exp_JMACandleSign - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
828
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
jma.mq5 (23.36 KB) visualização
jmacandlesign.mq5 (7.79 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_jmacandlesign.mq5 (7.63 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação com base nos sinais do indicador JMACandleSign. O sinal é formado no fechamento da barra quando houver um ponto de cor.

Coloque os arquivos compilados JMACandleSign.ex5 e JMA.ex5 em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14229

Asymmetry_HTF Asymmetry_HTF

O indicador Assimetria com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

VininI_BB VininI_BB

Um indicador que ajuda a calcular o nível de stop seguro para as posições em aberto.

VininI_BB_HTF VininI_BB_HTF

O indicador VininI_BB com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.

WPR_HTF WPR_HTF

O indicador WPR com a opção de seleção tempo gráfico nos parâmetros de entrada.