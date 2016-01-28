CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

FP_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
919
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador FP com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador FP.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador FP_HTF

Fig.1. O indicador FP_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14211

MFICandle MFICandle

O indicador MFI implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo de IMF.

WPRCandle WPRCandle

O indicador WPR (Faixa Percentual de Williams) implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo WPR.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

O canal formado por duas médias desenhada em suavização das séries de preço de máxima e mínima. As velas fora dos limites do canal são marcadas com a cor de acordo com a tendência.

geTrendOsc_HTF geTrendOsc_HTF

O indicador geTrendOsc com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada.