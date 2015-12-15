指标 MFI 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 MFI 算法处理之后的结果。

指标 WPR (威廉姆斯百分比范围) 以蜡烛条序列的形式实现。出现的蜡烛条，是相应价格序列经 WPR 算法处理之后的结果。