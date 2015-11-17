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Индикаторы

FP_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1754
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FP.mq5.

Рис.1. Индикатор FP_HTF

Рис.1. Индикатор FP_HTF

MFICandle MFICandle

Индикатор MFI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MFI соответствующих ценовых таймсерий.

WPRCandle WPRCandle

Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.

XMA_Range_Channel XMA_Range_Channel

Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.

Background_JMACandle_HTF Background_JMACandle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.