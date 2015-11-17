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FP_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор FP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора FP.mq5.
Рис.1. Индикатор FP_HTF
Индикатор MFI в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом MFI соответствующих ценовых таймсерий.WPRCandle
Индикатор WPR (Williams’ Percent Range) в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом WPR соответствующих ценовых таймсерий.
Канал, образованный двумя средними, построенными на усреднениях High и Low таймсерий. Свечи, выходящие за пределы канала, выделяются соответствующим тренду цветом.Background_JMACandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора JMACandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.