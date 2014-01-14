Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Expert Advisor "A Noite" - expert para MetaTrader 5
- 1581
-
Eu escrevi este Expert Advisor para a verificação da eficácia de negociação durante a noite.
O Expert Advisor comercializa em EURUSD (M15) de acordo com os sinais do indicador Estocástico. Ele usa um sistema simples de gestão de dinheiro.
Recomendações:
- Não é recomendado usar este Expert Advisor em negociação real!
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/147
