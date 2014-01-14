CodeBaseSeções
Expert Advisor "A Noite" - expert para MetaTrader 5

Eu escrevi este Expert Advisor para a verificação da eficácia de negociação durante a noite.

O Expert Advisor comercializa em EURUSD (M15) de acordo com os sinais do indicador Estocástico. Ele usa um sistema simples de gestão de dinheiro.

Resultados do Teste do Expert Advisor "The Night"

Resultados do Teste do Expert Advisor "The Night"

Recomendações:

  • Não é recomendado usar este Expert Advisor em negociação real!

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/147

