EMV_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 835
O indicador EMV_Histogram com a opção de seleção do tempo gráfico nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador EMV_Histogram.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador EMV_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14153
