CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Heiken Ashi em Média móvel adaptativa - indicador para MetaTrader 5

extern.fx | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3790
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é o indicador Heiken Ashi baseado na média dos preços de Abertura, Máxima, Mínima e Fechamento utilizando a Media Móvel Adaptativa (AMA).

Os parâmetros de entrada são iguais aos de AMA.

Heiken Ashi em Média móvel adaptativa

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/150

Exp_StepSto_v1 Exp_StepSto_v1

O Expert Advisor se baseia nos sinais do oscilador Estocástico StepSto_v1.

MaksiGen_Range_Move MTF MaksiGen_Range_Move MTF

O indicador desenha linhas de suporte/resistência e as linhas de tendência no gráfico.

Exp_CandleStop_Trailing Exp_CandleStop_Trailing

O Expert Advisor modifica os níveis de Stop Loss das posições em aberto ao longo dos limites do canal construído utilizando o indicador CandleStop.

Expert Advisor - Index Moving Average Expert Advisor - Index Moving Average

Este Expert Advisor utiliza o indicador Índice Média Móvel - Index Moving Average (IMA).