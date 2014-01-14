Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DigitalF-T01 - indicador para MetaTrader 5
Um filtro digital de tendência rápida, com uma linha de referência, implementado na forma de uma nuvem.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.02.2008.
O indicador DigitalF-T01
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1925
