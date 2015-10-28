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Exp_MA_Rounding_Candle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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2069
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_MA_Rounding_Candle построен на основе изменения цвета свечек индикатора MA_Rounding_Candle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета свечки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов MA_Rounding_Candle.ex5 и MA_Rounding.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Background_MA_Rounding_Candle_HTF Background_MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора MA_Rounding_Candle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Background_Candles_Smoothed_Step_HTF Background_Candles_Smoothed_Step_HTF

Индикатор, рисующий усредненные свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

TriXCandle TriXCandle

Индикатор TriX в свечном виде.

FrAMACandle FrAMACandle

Индикатор Fractal Adaptive Moving Average в свечном виде.