Exp_MA_Rounding_Candle - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1136
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
此 Exp_MA_Rounding_Candle 自动交易程序是基于 MA_Rounding_Candle 指标蜡烛条的颜色变化。在柱线收盘时，如果蜡烛条颜色改变，则生成交易信号。
放置 MA_Rounding_Candle.ex5 和 MA_Rounding.ex5 编译文件至<客户端文件夹>\MQL5\Indicators。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例.1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例.2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14095
Background_MA_Rounding_Candle_HTF
此指标将绘制更高时间帧 MA_Rounding_Candle 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。Background_Candles_Smoothed_Step_HTF
此指标绘制更高时间帧的平均蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。
TriXCandle
指标 TriX 以蜡烛条序列的形式实现。FrAMACandle
分形自适应移动均线指标以蜡烛条序列的形式实现。