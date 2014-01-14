Participe de nossa página de fãs
Chande Momentum Oscillator - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
O autor do artigo:
Tushar Chande
O Chande Momentum Oscillator(OCM) foi desenvolvido por Tushar Chande, é um indicador técnico que tenta capturar o Momento. Chande discutiu este e muitos outros indicadores, em seu livro "O Novo Trader Técnico: impulsionar seu lucro plugando os últimos indicadores". A distância do CMO é de -100 para 100. Os valores 50 e -50 são assumidos como estados sobrecomprados e sobrevendidos do mercado.
O indicador utiliza a biblioteca de algoritmos de suavização SmoothAlgorithms.mqh (SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include), descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/411
