Tushar Chande

O Chande Momentum Oscillator(OCM) foi desenvolvido por Tushar Chande, é um indicador técnico que tenta capturar o Momento. Chande discutiu este e muitos outros indicadores, em seu livro "O Novo Trader Técnico: impulsionar seu lucro plugando os últimos indicadores". A distância do CMO é de -100 para 100. Os valores 50 e -50 são assumidos como estados sobrecomprados e sobrevendidos do mercado.

O indicador utiliza a biblioteca de algoritmos de suavização SmoothAlgorithms.mqh (SmoothAlgorithms.mqh deve ser colocado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Include), descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Chande Momentum Oscillator (CMO)

