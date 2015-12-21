Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Laguerre_ADX_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 876
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Laguerre_ADX_Histogram-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador Laguerre_ADX_Histogram.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Laguerre_ADX_Histogram_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13998
Exp_Laguerre_ADX
O Expert Advisor Exp_Laguerre_ADX baseia-se na mudança de cor do indicador Laguerre_ADX.dynamix_HTF
O indicador dynamix com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
Laguerre_ADXSign
Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo de mudança da cor do indicador Laguerre_ADX.LaguerreFilterSign
Um indicador de sinal tipo semáforo, com base nos cruzamentos das linhas principal e de sinal do indicador LaguerreFilter.