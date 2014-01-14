Participe de nossa página de fãs
Filtro Laguerre - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1650
O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Média móvel vermelha é um filtro e um termo médio de indicador de tendência. Média móvel azul é utilizada como um filtro rápido de tendência, como um ferramenta simples de suavização.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/598
