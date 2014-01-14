CodeBaseSeções
Filtro Laguerre - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1650
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador consiste em duas médias móveis, do livro de John Ehlers, "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading". Média móvel vermelha é um filtro e um termo médio de indicador de tendência. Média móvel azul é utilizada como um filtro rápido de tendência, como um ferramenta simples de suavização.

Filtro Laguerre

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/598

