O indicador Laguerre_MinusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Requer o arquivo do indicador Laguerre_MinusDi.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Laguerre_MinusDi_HTF