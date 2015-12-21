Participe de nossa página de fãs
Laguerre_PlusDi_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 835
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador Laguerre_PlusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador Laguerre_PlusDi.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Laguerre_PlusDi_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13972
