Эксперт Exp_LaguerreFilter со входом при пересечении быстрой и медленной линий индикатора LaguerreFilter.

Индикатор Laguerre_ROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.