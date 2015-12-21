Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_LaguerreFilter - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 792
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_LaguerreFilter com a entrada da ordem na intersecção da linha rápida com a linha lenta do indicador LaguerreFilter. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento das linhas rápida e lenta, então o sinal é formado.
Requer a compilação do arquivo do indicador LaguerreFilter.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13971
O indicador LaguerreVolume com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.LaguerreFilter_HTF
O indicador LaguerreFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O indicador Laguerre_PlusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Laguerre_MinusDi_HTF
O indicador Laguerre_MinusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.