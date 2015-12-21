O Expert Advisor Exp_LaguerreFilter com a entrada da ordem na intersecção da linha rápida com a linha lenta do indicador LaguerreFilter. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento das linhas rápida e lenta, então o sinal é formado.

Requer a compilação do arquivo do indicador LaguerreFilter.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:





Fig.2. Resultado gráfico do teste