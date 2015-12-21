CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_LaguerreFilter - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
792
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
laguerrefilter.mq5 (8.1 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_laguerrefilter.mq5 (5.76 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_LaguerreFilter com a entrada da ordem na intersecção da linha rápida com a linha lenta do indicador LaguerreFilter. Se houver o fechamento da barra e o cruzamento das linhas rápida e lenta, então o sinal é formado.

Requer a compilação do arquivo do indicador LaguerreFilter.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13971

LaguerreVolume_HTF LaguerreVolume_HTF

O indicador LaguerreVolume com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

LaguerreFilter_HTF LaguerreFilter_HTF

O indicador LaguerreFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

O indicador Laguerre_PlusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Laguerre_MinusDi_HTF Laguerre_MinusDi_HTF

O indicador Laguerre_MinusDi com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.