Laguerre_MinusDi_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador Laguerre_MinusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Laguerre_MinusDi.mq5.

Fig. 1. Indicador Laguerre_MinusDi_HTF

Laguerre_PlusDi_HTF Laguerre_PlusDi_HTF

Indicador Laguerre_PlusDi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_LaguerreFilter Exp_LaguerreFilter

Experto Exp_LaguerreFilter con entrada al cruzar las líneas rápida y lenta del indicador LaguerreFilter.

dynamix dynamix

El indicador construye un abanico de medias móviles y calcula conforme a cada una de ellas la aceleración/ralentización, lo que da la posibilidad de ver extinción de la tendencia y el momento en el que cambia.

Laguerre_ROC_HTF Laguerre_ROC_HTF

Indicador Laguerre_ROC con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.