Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Karacatica_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 4698
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Karacatica_HTF_Signal informa a direção da tendência ou o sinal com base no indicador Karacatica, mostrando um objeto gráfico colorido com a indicação de tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais sonoros de áudio.
No caso de uma tendência continua na barra selecionada, o indicador mostra através de um objeto gráfico na forma de seta, a cor corresponde a direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção de negociação.
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada do indicador Karacatica:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Ativo financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do indicador para cálculo input int iPeriod=70; // Período do indicator
- Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a visualização:
//---- Configurações de exibição do indicador input uint SignalBar=0; // Número Barras para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomes das etiquetas do Indicator input color UpSymol_Color=Lime; // Cor da seta para tendência de alta input color DnSymol_Color=Magenta; // Cor da seta para tendência de baixa input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho das setas de sinal input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento vertical do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Canto de exibição input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais sonoros:
//---- Configurações de alerta input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de desencadeamento do indicador input uint AlertCount=0; // Número de alertas
No caso de vários indicadores Karacatica_HTF_Signal usados num gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).
Este indicador requer a compilação do arquivo Karacatica.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador Karacatica_HTF_Signal
Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição com base nos dados de indicador Karacatica_HTF_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13904
O indicador executa o cálculo da derivativa do preço.KalmanFilterStDev
O indicador KalmanFilter com força de tendência adicional, usando pontos coloridos baseados no algoritmo de desvio padrão.
O indicador Derivative com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_derivative
O Expert Advisor Exp_derivative baseia-se no rompimento do nível zero pelo indicador Derivative.