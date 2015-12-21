O indicador Karacatica_HTF_Signal informa a direção da tendência ou o sinal com base no indicador Karacatica, mostrando um objeto gráfico colorido com a indicação de tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais sonoros de áudio.

No caso de uma tendência continua na barra selecionada, o indicador mostra através de um objeto gráfico na forma de seta, a cor corresponde a direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção de negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada do indicador Karacatica: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int iPeriod= 70 ;

Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a visualização:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais sonoros:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores Karacatica_HTF_Signal usados num gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Este indicador requer a compilação do arquivo Karacatica.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador Karacatica_HTF_Signal





Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição com base nos dados de indicador Karacatica_HTF_Signal