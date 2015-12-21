CodeBaseSeções
O indicador Karacatica_HTF_Signal informa a direção da tendência ou o sinal com base no indicador Karacatica, mostrando um objeto gráfico colorido com a indicação de tendência ou direção da negociação. Também desencadeia alertas e sinais sonoros de áudio.

No caso de uma tendência continua na barra selecionada, o indicador mostra através de um objeto gráfico na forma de seta, a cor corresponde a direção da tendência. Se a tendência mudou na barra selecionada, o indicador mostra uma seta diagonal. Sua cor e direção correspondem à direção de negociação.

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada do indicador Karacatica:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do Indicador             |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Ativo financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Timeframe do indicador para cálculo
input int iPeriod=70;                                  // Período do indicator

  2. Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a visualização:
    //---- Configurações de exibição do indicador
input uint SignalBar=0;                               // Número Barras para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomes das etiquetas do Indicator
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Cor da seta para tendência de alta
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Cor da seta para tendência de baixa
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                           // Tamanho das setas de sinal
input uint Font_Size=10;                              // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                      // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                    // Deslocamento vertical do nome
input bool ShowIndName=true;                          // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Canto de exibição
input uint X_=0;                                      // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                     // Deslocamento vertical
  3. Parâmetros de entrada do indicador Karacatica_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais sonoros:
    //---- Configurações de alerta
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de desencadeamento do indicador
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas

No caso de vários indicadores Karacatica_HTF_Signal usados num gráfico, cada um deles deve ter o seu próprio valor na variável sequencial do parâmetro Symbols_Sirname (nomes das etiquetas do indicador).

Este indicador requer a compilação do arquivo Karacatica.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Fig. 1. Um sinal de continuação da tendência com base nos dados do indicador Karacatica_HTF_Signal

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição com base nos dados de indicador Karacatica_HTF_Signal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13904

