Derivative_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1000
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Derivative com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador derivative.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Derivative_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13915
