指标 Karacatica_HTF_Signal 显示趋势方向或 Karacatica 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

Karacatica 指标输入参数: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int iPeriod= 70 ;

Karacatica_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 指标 Karacatica_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

如果在同一图表中使用若干 Karacatica_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 Karacatica.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号





图例. 2. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的开仓信号