Karacatica_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
指标 Karacatica_HTF_Signal 显示趋势方向或 Karacatica 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- Karacatica 指标输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融工具 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input int iPeriod=70; // 指标周期
- Karacatica_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymol_Color=Lime; // 上涨符号颜色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字号 input int X_1=5; // 水平名位移 input int Y_1=-15; // 垂直名位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 显示边角 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- 指标 Karacatica_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
//---- 提示设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指标触发选项 input uint AlertCount=0; // 提示次数
如果在同一图表中使用若干 Karacatica_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
此指标需要编译的指标文件 Karacatica.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例. 1. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号
图例. 2. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的开仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13904
