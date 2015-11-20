代码库部分
Karacatica_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 Karacatica_HTF_Signal 显示趋势方向或 Karacatica 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标以右箭头图形对象报警, 颜色对应趋势方向。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. Karacatica 指标输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融工具
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指标计算时间帧
input int iPeriod=70;                                  // 指标周期

  2. Karacatica_HTF_Signal 指标所需要的可视化输入参数:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                               // 获取信号的柱线号码 (0 - 当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名
input color UpSymol_Color=Lime;                       // 上涨符号颜色
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=60;                           // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                              // 指标名字号
input int X_1=5;                                      // 水平名位移
input int Y_1=-15;                                    // 垂直名位移
input bool ShowIndName=true;                          // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 显示边角
input uint X_=0;                                      // 水平位移
input uint Y_=20;                                     // 垂直位移
  3. 指标 Karacatica_HTF_Signal 所需的生成警报和声音信号的输入参数:
    //---- 提示设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指标触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表中使用若干 Karacatica_HTF_Signal 指标, 它们的每一个都应该有自己的名称 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

此指标需要编译的指标文件 Karacatica.mq5。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的连续趋势信号

图例. 2. 一个基于 Karacatica_HTF_Signal 指标数据的开仓信号

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13904

Derivative Derivative

本指标执行价格的衍生计算。

KalmanFilterStDev KalmanFilterStDev

指标 KalmanFilter 拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

Derivative_HTF Derivative_HTF

指标 Derivative 在输入参数中有时间帧选项。

Exp_derivative Exp_derivative

这款 Exp_derivative EA 基于 Derivative 指标突破零轴。