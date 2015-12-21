Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_derivative baseia-se no rompimento do nível zero pelo indicador Derivative. Quando uma barra é fechada e houve o rompimento do nível zero partindo de cima ou de baixo, então um sinal é formado.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo derivative.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados dos testes no USDJPY H8 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13916
