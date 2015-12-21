CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_derivative - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
876
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
derivative.mq5 (14.97 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_derivative.mq5 (14.84 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor Exp_derivative baseia-se no rompimento do nível zero pelo indicador Derivative. Quando uma barra é fechada e houve o rompimento do nível zero partindo de cima ou de baixo, então um sinal é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo derivative.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes no USDJPY H8 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13916

Derivative_HTF Derivative_HTF

O indicador Derivative com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Karacatica_HTF_Signal Karacatica_HTF_Signal

O indicador Karacatica_HTF_Signal informa a direção da tendência ou o sinal com base no indicador Karacatica.

Bulls and Bears Bulls and Bears

O script exibe o número de candles de alta e de baixa.

KC_HTF KC_HTF

O indicador KC com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.