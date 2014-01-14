Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Karacatica - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 21582
Autor Real:
Dmitry
O indicador gera sinais de entrada no mercado mostrando através de setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseadas no indicador ADX.
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.12.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/416
