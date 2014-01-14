CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Karacatica - indicador para MetaTrader 5

Р”РјРёС‚СЂРёР№ | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
21582
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor Real:

Dmitry

O indicador gera sinais de entrada no mercado mostrando através de setas coloridas no gráfico. Os sinais são baseadas no indicador ADX.

Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 12.12.2007.

Karacatica

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/416

Centro de Gravidade por J. F. Ehlers Centro de Gravidade por J. F. Ehlers

O oscilador Centro de Gravidade foi desenvolvido por John Ehlers e apresentado na revista "Stocks & Commodities" (Maio, 2002).

ColorMACD ColorMACD

Histograma MACD colorido com a linha de sinal que muda de cor de acordo com a direção da tendência.

Laguerre Laguerre

Indicador da força da tendência com base no filtro adaptativo Laguerre.

Simples Temporizador da vela seguinte Simples Temporizador da vela seguinte

Um temporizador de vela não-invasiva, que pode ser posicionado ao lado do preço ou perto de algum canto.