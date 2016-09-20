CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Karacatica_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
784
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator Karacatica_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Karacatica am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar wechselt wird, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

  1. Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica:
    //+------------------------------------------------+ 
//| Eingabeparameter des Indikators                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // Finanzaktive 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Die Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators
input int iPeriod=70;                                  // Die Periode des Indikators

  2. Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
    //---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators
input uint SignalBar=0;                               // Die Bars-Nummer für das Erhalten des Signals (0 - Die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Die Namen von Merkmalen des Indikators
input color UpSymol_Color=Lime;                       // Die Farbe des Wachtumssymbols
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // Die Farbe des Abstiegsssymbols
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Die Farbe des Indikatorsnamens
input uint Symbols_Size=60;                           // Die Größe des Symbolssignals
input uint Font_Size=10;                              // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators
input int X_1=5;                                      // Die horizontale Verschiebung des Namens
input int Y_1=-15;                                    // Die vertikale Verschiebung des Namens
input bool ShowIndName=true;                          // Die Anzeige des Indikator-Namens
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Der Winkel des Standortes
input uint X_=0;                                      // Die horizontale Verschiebung des Namens
input uint Y_=20;                                     // Die vertikale Verschiebung des Namens
  3. Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
    //---- Die Einstellungen der Alerts 
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Die Aktivierung durch eine Indikation
input uint AlertCount=0;                     // Die Anzahl der gegebenen Alerts

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren Karacatica_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators Karacatica.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb. 1. Das Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal

in Abb. 1. Das Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal


in Abb. 2. Das Signal um eine Position basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal zu öffnen

in Abb. 2. Das Signal um eine Position basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal zu öffnen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13904

Derivative Derivative

Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.

KalmanFilterStDev KalmanFilterStDev

Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.

Derivative_HTF Derivative_HTF

Der Indikator Derivative mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Exp_derivative Exp_derivative

Der Experte Exp_derivative wurde aufgrund des Durchbruchs der nullwertigen Linie des Idikators Derivative gebaut.