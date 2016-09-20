Der Indikator Karacatica_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Karacatica am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.

Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar wechselt wird, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.

Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:

Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int iPeriod= 70 ;

Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren Karacatica_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).

Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators Karacatica.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb. 1. Das Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal





in Abb. 2. Das Signal um eine Position basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal zu öffnen