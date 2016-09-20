und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Karacatica_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 784
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator Karacatica_HTF_Signal zeigt die Bewegungsrichtung des Trends oder das Signal für das Trade mit dem Indikator Karacatica am ausgesuchten Bar in Form eines grafischen Objektes mit der farbigen Trend-Indikation oder die Tradesrichtung und es gibt Warnungen oder Sounds-Signalen bei Signalen für das Abschließen der Trades.
Wenn der Trend am ausgesuchten Bar weitergeht, dann signalisiert der Indikator mit einem grafischen Objekt in Form von einem Pfeil nach rechts, dessen Farbe der Richtung des Trends entspricht. Wenn der Trend am ausgesuchten Bar wechselt wird, dann signalisiert der Indikator mit einem Objekt in Form von einem diagonalen Pfeil, dessen Farbe und Richtung der Richtung des abschließenden Trades entsprechen.
Alle Eingabeparameter des Indikators kann man zu drei Gruppen teilen:
- Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica:
//+------------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Finanzaktive input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Die Timeframe des Indikators für die Berechnung des Indikators input int iPeriod=70; // Die Periode des Indikators
- Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die visuelle Anzeige des Indikators nötig sind:
//---- Die Einstellungen der visuellen Anzeige des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Bars-Nummer für das Erhalten des Signals (0 - Die aktuelle Bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Die Namen von Merkmalen des Indikators input color UpSymol_Color=Lime; // Die Farbe des Wachtumssymbols input color DnSymol_Color=Magenta; // Die Farbe des Abstiegsssymbols input color IndName_Color=DarkOrchid; // Die Farbe des Indikatorsnamens input uint Symbols_Size=60; // Die Größe des Symbolssignals input uint Font_Size=10; // Die Größe des Namen-Schrifts des Indikators input int X_1=5; // Die horizontale Verschiebung des Namens input int Y_1=-15; // Die vertikale Verschiebung des Namens input bool ShowIndName=true; // Die Anzeige des Indikator-Namens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Der Winkel des Standortes input uint X_=0; // Die horizontale Verschiebung des Namens input uint Y_=20; // Die vertikale Verschiebung des Namens
- Die Eingabeparameter des Indikators Karacatica_HTF_Signal, die für die Eingabe der Warnungen oder Sounds-Signalen nötig sind:
//---- Die Einstellungen der Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Die Aktivierung durch eine Indikation input uint AlertCount=0; // Die Anzahl der gegebenen Alerts
Wenn es die Verwundung von mehreren Indikatoren Karacatica_HTF_Signal auf einem Chart vorgesehen ist, für jeden von ihnen muss den Wert der Zeile-Variable Symbols_Sirname sein (der Name der Anzeigemarkierungen).
Für die Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators Karacatica.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb. 1. Das Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal
in Abb. 2. Das Signal um eine Position basierend auf Daten des Indikators Karacatica_HTF_Signal zu öffnen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13904
Der Indikator führt die Berechnung des derivativen Preis durch.KalmanFilterStDev
Der Indikator KalmanFilter mit zusätzlicher Indikation der Trendkraft durch farbige Punkte aufgrund des Algorithmus der standarten Abweichung.
Der Indikator Derivative mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.Exp_derivative
Der Experte Exp_derivative wurde aufgrund des Durchbruchs der nullwertigen Linie des Idikators Derivative gebaut.