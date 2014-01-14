Participe de nossa página de fãs
JCCX - indicador para MetaTrader 5
1623
Este é um indicador Commodity Channel Index (CCI) padrão, cuja suavização ultra linear, com a ajuda da classe CJurX da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, é utilizada no lugar do algoritmo convencional (o arquivo deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
O indicador final foi suavizado utilizando a classe CJJMA da mesma biblioteca. Todos os elementos comuns da análise técnica utilizando o CCI padrão pode ser aplicado a este indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/435
Yaanna é um indicador bem simples que mostra os estados de sobrecompra / sobrevenda de um ativo.SilverTrend_Signal
O indicador gera sinais para comprar e vender usando pontos coloridos em um gráfico e exibe mensagens.
Este indicador é uma combinação do filtro digital e analógico FATL com a média adaptativa JMA.RBCI
Índice de Canal de Faixa Limitada ou Range Bound Channel Index (RBCI) é um filtro digital que remove a baixa tendência de freqüência, gerada por componentes do espectro de baixa freqüência, e também, o ruído de alta freqüência, gerada por componentes do espectro de alta freqüência.