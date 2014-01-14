CodeBaseSeções
Indicadores

JCCX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1623
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
jtjx.mq5 (7.54 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Este é um indicador Commodity Channel Index (CCI) padrão, cuja suavização ultra linear, com a ajuda da classe CJurX da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, é utilizada no lugar do algoritmo convencional (o arquivo deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

O indicador final foi suavizado utilizando a classe CJJMA da mesma biblioteca. Todos os elementos comuns da análise técnica utilizando o CCI padrão pode ser aplicado a este indicador.

Indicador JCCX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/435

