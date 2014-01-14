Este é um indicador Commodity Channel Index (CCI) padrão, cuja suavização ultra linear, com a ajuda da classe CJurX da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, é utilizada no lugar do algoritmo convencional (o arquivo deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



O indicador final foi suavizado utilizando a classe CJJMA da mesma biblioteca. Todos os elementos comuns da análise técnica utilizando o CCI padrão pode ser aplicado a este indicador.



