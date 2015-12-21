CodeBaseSeções
ColorZerolagJCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
740
(17)
O indicador ColorZerolagJCCX com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer os arquivos dos indicadores JCCX.mq5 e ColorZerolagJCCX.mq5. Coloque no terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCX_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13874

GlobalVariable GlobalVariable

Este advisor mostra um exemplo de uso das variáveis ​​globais. A tarefa do advisor: armazenar o resultado do cálculo numa variável global e obter o valor da variável global na nova inicialização.

ColorZerolagJCCX ColorZerolagJCCX

Esta variante do oscilador JCCX é calculada com base em cinco indicadores JCCX.

Exp_ColorZerolagJCCX Exp_ColorZerolagJCCX

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagJCCX entra no mercado quando muda a cor do indicador tipo nuvem ColorZerolagJCCX.

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

O indicador KAGI-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.