ColorZerolagJCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorZerolagJCCX com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer os arquivos dos indicadores JCCX.mq5 e ColorZerolagJCCX.mq5. Coloque no terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagJCCX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13874
