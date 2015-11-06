Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Instantaneous_TrendFilterSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1332
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Real autor:
Luis Guilherme Damiani
Indicador de sinal Semaphore usando o algoritmo de filtro de tendência com base em médias móveis.
Fig.1. O indicador Instantaneous_TrendFilterSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13824
Exp_Instantaneous_TrendFilter
O Expert Advisor Exp_Instantaneous_TrendFilter entra no mercado quando o indicador tipo nuvem Instantaneous_TrendFilter muda de cor.Instantaneous_TrendFilter_HTF
O indicador Instantaneous_TrendFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
iVAR_HTF
O indicador iVAR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.ColorJ2JMA_HTF
O indicador ColorJ2JMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.