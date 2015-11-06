CodeBaseSeções
Instantaneous_TrendFilterSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Real autor:

Luis Guilherme Damiani

Indicador de sinal Semaphore usando o algoritmo de filtro de tendência com base em médias móveis.

Fig.1. O indicador Instantaneous_TrendFilterSign

Fig.1. O indicador Instantaneous_TrendFilterSign

Exp_Instantaneous_TrendFilter Exp_Instantaneous_TrendFilter

O Expert Advisor Exp_Instantaneous_TrendFilter entra no mercado quando o indicador tipo nuvem Instantaneous_TrendFilter muda de cor.

Instantaneous_TrendFilter_HTF Instantaneous_TrendFilter_HTF

O indicador Instantaneous_TrendFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

iVAR_HTF iVAR_HTF

O indicador iVAR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

O indicador ColorJ2JMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.