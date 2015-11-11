Mira cómo descargar robots gratis
Instantaneous_TrendFilterSign - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del filtro de tendencia según varias medias móviles.
Fig. 1. Indicador Instantaneous_TrendFilterSign
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13824
Exp_Instantaneous_TrendFilter
Experto Exp_Instantaneous_TrendFilter con entrada al cambiar el color de la nube del indicador Instantaneous_TrendFilter.Instantaneous_TrendFilter_HTF
Indicador Instantaneous_TrendFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
iVAR_HTF
Indicador iVAR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorJ2JMA_HTF
Indicador ColorJ2JMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.