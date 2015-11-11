CodeBaseSecciones
Instantaneous_TrendFilterSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Luis Guilherme Damiani

Indicador de señal de semáforo con uso del algoritmo del filtro de tendencia según varias medias móviles.

Fig. 1. Indicador Instantaneous_TrendFilterSign

Fig. 1. Indicador Instantaneous_TrendFilterSign

Exp_Instantaneous_TrendFilter Exp_Instantaneous_TrendFilter

Experto Exp_Instantaneous_TrendFilter con entrada al cambiar el color de la nube del indicador Instantaneous_TrendFilter.

Instantaneous_TrendFilter_HTF Instantaneous_TrendFilter_HTF

Indicador Instantaneous_TrendFilter con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

iVAR_HTF iVAR_HTF

Indicador iVAR con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorJ2JMA_HTF ColorJ2JMA_HTF

Indicador ColorJ2JMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.