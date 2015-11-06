CodeBaseSeções
iVAR_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador iVAR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (prazo)

Este indicador requer o arquivo do indicador iVAR.ex5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador iVAR_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13828

