ポケットに対して
インディケータ

Instantaneous_TrendFilterSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
861
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Luis Guilherme Damiani


移動平均に基づいたトレンドフィルターアルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。


図1　Instantaneous_TrendFilterSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13824

