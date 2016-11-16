無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Instantaneous_TrendFilterSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 861
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Luis Guilherme Damiani
移動平均に基づいたトレンドフィルターアルゴリズムを使用するセマフォシグナル指標。
図1 Instantaneous_TrendFilterSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13824
Exp_Instantaneous_TrendFilter
Exp_Instantaneous_TrendFilterエキスパートアドバイザーは Instantaneous_TrendFilter指標の雲の色が変更したときに市場に参入します。Instantaneous_TrendFilter_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Instantaneous_TrendFilter 指標
iVAR_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むiVAR 指標ColorJ2JMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む ColorJ2JMA指標