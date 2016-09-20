und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Instantaneous_TrendFilterSign - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Luis Guilherme Damiani
Der Semaphore Signalindikator mit der Verwendung eines Algorithmus eines Trendfilters auf gleitender Mittelwertes.
in Abb.1. Der Indikator Instantaneous_TrendFilterSign
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13824
Der Experte Exp_Instantaneous_TrendFilter handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators Instantaneous_TrendFilter ihre Farbe ändert.Instantaneous_TrendFilter_HTF
Der Indikator Instantaneous_TrendFilter mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator iVAR mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.ColorJ2JMA_HTF
Der Indikator ColorJ2JMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.