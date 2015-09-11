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Instantaneous_TrendFilterSign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Luis Guilherme Damiani
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.
Рис.1. Индикатор Instantaneous_TrendFilterSign
Exp_Instantaneous_TrendFilter
Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter.Instantaneous_TrendFilter_HTF
Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
iVAR_HTF
Индикатор iVAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorJ2JMA_HTF
Индикатор ColorJ2JMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.