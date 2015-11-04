请观看如何免费下载自动交易
Instantaneous_TrendFilterSign - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1280
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Luis Guilherme Damiani
一款信号量指标，采用基于两条均线的趋势过滤算法。
图例.1. Instantaneous_TrendFilterSign 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13824
