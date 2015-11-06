O Expert Advisor Exp_Instantaneous_TrendFilter entra no mercado quando o indicador tipo nuvem Instantaneous_TrendFilter muda de cor. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se o oscilador cruza a sua linha de sinal.

Este Expert Advisor requer o arquivo a compilação do indicador Instantaneous_TrendFilter.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos testes em 2014 no USDJPY H2:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes