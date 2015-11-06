Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Instantaneous_TrendFilter_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 956
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Instantaneous_TrendFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador Instantaneous_TrendFilter.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Instantaneous_TrendFilter_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13822
Indicador das zonas extremas diárias. É permitido a configuração flexível dos parâmetros.ind_aMU_HTF
O indicador ind_aMU com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_Instantaneous_TrendFilter entra no mercado quando o indicador tipo nuvem Instantaneous_TrendFilter muda de cor.Instantaneous_TrendFilterSign
Indicador de sinal Semaphore usando o algoritmo de filtro de tendência com base em médias móveis.