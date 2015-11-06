O indicador Instantaneous_TrendFilter com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Este indicador requer o arquivo do indicador Instantaneous_TrendFilter.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador Instantaneous_TrendFilter_HTF