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Exp_Instantaneous_TrendFilter - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Instantaneous_TrendFilter.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H2:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DayExtremumZones
Индикатор зон экстремумов дня. Включена возможность гибкой настройки параметров.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.iVAR_HTF
Индикатор iVAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.