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Exp_Instantaneous_TrendFilter - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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2242
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_Instantaneous_TrendFilter со входом при изменении цвета облака индикатора Instantaneous_TrendFilter. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора и его сигнальной линии.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Instantaneous_TrendFilter.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H2:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Instantaneous_TrendFilter_HTF Instantaneous_TrendFilter_HTF

Индикатор Instantaneous_TrendFilter с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DayExtremumZones DayExtremumZones

Индикатор зон экстремумов дня. Включена возможность гибкой настройки параметров.

Instantaneous_TrendFilterSign Instantaneous_TrendFilterSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового фильтра на скользящих средних.

iVAR_HTF iVAR_HTF

Индикатор iVAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.