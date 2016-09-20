und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Experte Exp_Instantaneous_TrendFilter handelt im Markt, wenn die Wolke des Indikators Instantaneous_TrendFilter ihre Farbe ändert. Das Signal bildet sich beim Schließen der aktuellen Bar, wenn der Oszillator die Signallinie kreuzt.
Für die korrekte Arbeit des generierten Experten muss die kompilierte Datei des Indikators Instantaneous_TrendFilter.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
Bei Testen, die unten aufgebracht sind, wurden die Eingangsparameter des Experten standardmäßig verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in Testen nicht verwendet.
in Abb.1. Die Beispiele der Trades am Chart
in Abb.2. Das Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13823
