Exp_Ichimoku_Osc - expert para MetaTrader 5
- 1213
O Expert Advisor Exp_Ichimoku_Osc é baseado na reversão da linha de sinal do Ichimoku_Osc. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houver mudança na direção do indicador.
Este Expert Advisor requer os arquivos compilados dos indicadores Ichimoku_Osc.ex5 e Ichimoku_Calc.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico
Resultados dos testes em 2014 no GBPJPY H12:
Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13788
