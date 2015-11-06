CodeBaseSeções
O Expert Advisor Exp_iAnchMom é baseado na reversão da direção do histograma iAnchMom. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houver mudança na direção do indicador.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador iAnchMom.ex5 para funcionar. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Resultados dos testes para 2014 no GBPJPY H8:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13787

