インディケータ

HullTrendOSMA_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
828
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むHullTrendOSMA i指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はHullTrendOSMA.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　HullTrendOSMA_HTF指標

図1　HullTrendOSMA_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13791

