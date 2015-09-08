Эксперт Exp_iAnchMom построен на основе изменения направления движения гистограммы iAnchMom.

Эксперт Exp_Ichimoku_Osc построен на основе изменения направления движения сигнальной линии индикатора Ichimoku_Osc.

Эксперт Exp_HullTrendOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы HullTrendOSMA.

Этот аналог нормированного осциллятора HighestLowestRange формирует свои показания, используя пять индикаторов HighestLowestRange.