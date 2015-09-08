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Индикаторы

HullTrendOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1884
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор HullTrendOSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора HullTrendOSMA.mq5.

Рис.1. Индикатор HullTrendOSMA_HTF

Рис.1. Индикатор HullTrendOSMA_HTF

Exp_Ichimoku_Osc Exp_Ichimoku_Osc

Эксперт Exp_Ichimoku_Osc построен на основе изменения направления движения сигнальной линии индикатора Ichimoku_Osc.

Exp_iAnchMom Exp_iAnchMom

Эксперт Exp_iAnchMom построен на основе изменения направления движения гистограммы iAnchMom.

Exp_HullTrendOSMA Exp_HullTrendOSMA

Эксперт Exp_HullTrendOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы HullTrendOSMA.

ColorZerolagHLR ColorZerolagHLR

Этот аналог нормированного осциллятора HighestLowestRange формирует свои показания, используя пять индикаторов HighestLowestRange.