OrderTimeAlert - expert para MetaTrader 4
- 819
- O EA traça o tempo de vida das ordens a mercado.
- Os filtros podem ser ajustados: pelo número "mágico" do EA ou pelo símbolo.
- Gera sinal apenas uma vez a cada ordem.
- Resiste ao reinício do terminal.
- Possibilidade de mensagens de impressão para arquivos de texto com extensão "log".
- Possibilidade de escolher o nome do arquivo de som. O arquivo deve ser armazenado na pasta <terminal_folder>/Sounds e ter uma extensão "wav".
Atenção:
- O Expert Advisor foi projetado para trabalhar com ordens a mercado. Ao colocar ordens pendentes existe a possibilidade de não ter sinais sonoros.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13769
