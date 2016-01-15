CodeBaseSeções
OrderTimeAlert - expert para MetaTrader 4

Publicado:
Atualizado:
  • O EA traça o tempo de vida das ordens a mercado.
  • Os filtros podem ser ajustados: pelo número "mágico" do EA ou pelo símbolo.
  • Gera sinal apenas uma vez a cada ordem.
  • Resiste ao reinício do terminal.
  • Possibilidade de mensagens de impressão para arquivos de texto com extensão "log".
  • Possibilidade de escolher o nome do arquivo de som. O arquivo deve ser armazenado na pasta <terminal_folder>/Sounds e ter uma extensão "wav".

OrderTimeAlert

Atenção:

  • O Expert Advisor foi projetado para trabalhar com ordens a mercado. Ao colocar ordens pendentes existe a possibilidade de não ter sinais sonoros.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13769

