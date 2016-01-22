OrderTimeAlert

请观看如何免费下载自动交易
- 该 EA 跟踪市价单的存在时间。
- 可设置过滤器: 通过 EA 的"魔幻" 数字或品种。
- 每笔订单只生成一次信号。
- 可应对终端重启。
- 可以在日志里打印消息。
- 可以选择声音文件的名字。文件必须保存在 <终端文件夹>/Sounds 文件夹并具有 .wav 扩展名。
注意:
- 该 EA 设计用于市价单。对于挂单情况, 可能会错失声音信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13769
