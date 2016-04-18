Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OrderTimeAlert - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 812
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
- Dieser EA protokolliert die Dauer die eine Order geöffnet ist.
- Es können Filter gesetzt werden: über die "magic number" des EAs oder über das Symbol.
- Es wird nur einmal pro Order ein Signal generiert.
- Ein Neustart des Terminals beeinflusst das System nicht.
- Es gibt die Möglichkeit Nachrichten in ein Protokoll zu schreiben.
- Sie haben die Möglichkeit ein beliebiges Soundfile auszusuchen. Die Datei muss in den folgenden Verzeichnis abgelegt werden <terminal_folder>/Sounds und mit .wav enden.
Achtung!
- Dieser Expert Advisor wurde dafür entwickelt mit Orders zu arbeiten, die als Market-Orders aufgegeben worden sind. Orders die als wartende (pending) Orders aufgegeben worden sind, lösen eventuell kein Signal aus
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13769
ATR Values
Der Indikator zeigt den Wert der vom Benutzer angegebenen ATR Periode für alle Zeiträume in einem Textblock. Die Größe des Textblocks kann von dem User angegeben werden.Elementares Trailing-Stopp
Elementares Trailing-Stopp kann zwischen den eigenen Orders und den orders von anderen Experten/Signalen über den Kommentar oder die Magic number unterscheiden. Es berücksichtigt auch das Finanzinstrument welches über ein Trailingstop verfügen soll.
Der Wechsel der Timeframe und das hineinzoomen in den Chart
Ein einfacher Knopf um die Timeframe direkt im Chart zu ändern.Wedge Pattern
Dieser Indikator zeigt Keiluster an.