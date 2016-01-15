CodeBaseSeções
PinBar - indicador para MetaTrader 4

O indicador assinala os "pin bars" no gráfico com base nos parâmetros definidos, assim como:

  • a "profundidade" do "pin bar" (abertura e fechamento da zona de preço em porcentagem do tamanho);
  • o tamanho máximo;
  • o tamanho mínimo;
  • marcar apenas nos extremos diários.

A janela de configurações do indicador

A visão do gráfico com o parâmetro "Only extremum = false"

A visão do gráfico com o parâmetro "Only extremum = false"


A visão do gráfico com o parâmetro "Only extremum = true"

Sugestões:

  • Na medida que o "pin bar" é um padrão da "Ação de Preço", é recomendado que não use timeframe menor do que H1.

