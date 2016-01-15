Participe de nossa página de fãs
PinBar - indicador para MetaTrader 4
O indicador assinala os "pin bars" no gráfico com base nos parâmetros definidos, assim como:
- a "profundidade" do "pin bar" (abertura e fechamento da zona de preço em porcentagem do tamanho);
- o tamanho máximo;
- o tamanho mínimo;
- marcar apenas nos extremos diários.
A janela de configurações do indicador
A visão do gráfico com o parâmetro "Only extremum = false"
A visão do gráfico com o parâmetro "Only extremum = true"
Sugestões:
- Na medida que o "pin bar" é um padrão da "Ação de Preço", é recomendado que não use timeframe menor do que H1.
